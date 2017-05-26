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«جنرال موتورز» تنضم لقائمة «الغشاشين» في اختبارات انبعاثات الديزل

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«جنرال موتورز» تنضم لقائمة «الغشاشين» في اختبارات انبعاثات الديزل «جنرال موتورز» تنضم لقائمة «الغشاشين» في اختبارات انبعاثات الديزل

التحرير

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انضمت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية العملاقة لقائمة من الشركات التي تعاني اتهامات غش أجهزة اختبارات معدلات الانبعاثات لسياراتها الديزل.

وبحسب موقع "فورشن"، فإن الاتهامات توجهت بشكل رئيسي لقطاع السيارات الكبيرة والنقل التي تعمل بوقود الديزل من إنتاج "جنرال موتورز" داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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تأتي الاتهامات التي تواجهها الشركة الأمريكية بعد أيام قليلة من نظيراتها التي عانت منها شركة "فيات" الإيطالية على مدار الأسبوع الماضي، لتكون جنرال موتورز ثالث المؤسسات المُتهمة بخداع أجهزة اختبارات قياس معدلات الانبعاثات في المركبات التي تعمل بوقود الديزل.

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التحرير

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