«ليكسوس RX».. السيارة الأكثر أمانا على الطرق

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حصلت سيارة "ليكسوس" الشهيرة "RX" على المركز الأولى في منافسات السيارة الأكثر أمانًا على الطرق في السوق الأمريكية، والذي يضع معايير بالغة الصعوبة في هذا الصدد.

وبحسب موقع "تورك نيوز"، فإن السيارة اليابانية حصلت على المركز الأول في اختيارات مؤسسة سلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة، والتي تحدد شروط فنية وتقنية لاختيار السيارة الأكثر أمانا في الطرق.

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واستطاعت "ليكسوس RX" التي تنتمي لطراز السيارات "الكروس أوفر" تلبية العديد من المعايير الخاصة بالأمان والسلامة، والتي تتعلق بخامات الصناعة والوسائد الهوائية والقيادة النظيفة وغيرها.