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«فولكس فاجن» تصدر سيارة لمنافسة «سيات أتيكا»

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«فولكس فاجن» تصدر سيارة لمنافسة «سيات أتيكا» «فولكس فاجن» تصدر سيارة لمنافسة «سيات أتيكا»

التحرير

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أعلنت شركة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة، عن أنها بصدد إصدار سيارتها الجديدة "T-Roc" من طراز المركبات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" لمنافسة "سيات أتيكا" الجديدة.

وبحسب مجلة "أوتو كار"، البريطانية المتخصصة في السيارات، فإن الشركة الألمانية تعكف في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة قبل طرح سيارتها الجديدة "T-Roc"، والتي أضافت إليها عدد من التعديلات التقنية الواسعة، تماشيًا مع الررؤية الفنية الخاصة بالأداء للسيارة الألمانية.

وتهدف الشركة إلى منافسة سيارتها الإسبانية "سيات أتيكا" بنسختها الأكثر تطورًا وقوة "كوبرا"، والتي كشفت عنها "سيات" منذ شهر تقريبًا.

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وتمتلك مؤسسة "فولكس فاجن" الألمانية شركة "سيات" الإسبانية، التي استطاعت الدخول بقوة لعالم السيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي خلال العام الماضي، بعد أن كشفت عن "أتيكا" الجديدة.

 

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التحرير

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