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طهران تستنكر هجوم المنيا الإرهابى

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مصراوي Masrawy

طهران تستنكر هجوم المنيا الإرهابى

10:12 م الجمعة 26 مايو 2017

طهران تستنكر هجوم المنيا الإرهابى

كتب - عبد العظيم قنديل:

أدانت إيران، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابى الذى استهدف حافلة تقل مجموعة من المسيحين فى جنوب ، الذى أسفر عن استشهاد 28 شخصًا.

وقال بهرام قاسمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الهجوم المسلح على حافلة تقل المسيحيين في جنوب مصر هو دليل واضح على طائفية الإرهاب، موجهًا تعازيه إلى الأسر المنكوبة والشعب المصرى والحكومة المصرية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف قاسمي، فى تصريحاته لوكالة "فارس"، أن النتيجة المباشرة للنزعة التطرفية والطائفية هي إراقة دماء الأبرياء من المسلمين والمسيحيين وأتباع الأديان الأخرى.

يذكر أن هجومًا إرهابيًا وقع صباح اليوم أطلق خلاله مجهولون النار على أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، يُقل أقباطًا، أثناء توجههم إلى دير الأنبا صموئيل، وأسفر عن استشهاد 28 مواطنًا وإصابة 24 بينهم أطفال.

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