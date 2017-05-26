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أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهد ناصر

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مصراوي Masrawy

أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهد ناصر

10:22 م الجمعة 26 مايو 2017

أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهد ناصر

كتب- أحمد جمعة ومحمود مصطفى:

أفاد مراسل "مصراوي" بمحاولة بعض أهالي المصابين في حادث المنيا الاعتداء على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده لحالة المصابين المتواجدين في مستشفى معهد ناصر.

وتدخل أفراد حراسة رئيس الوزراء، وقاموا بمنع الأهالي من الاعتداء عليه أثناء زيارته لمستشفى معهد ناصر.

وهتف الأهالي ضد خلال تواجدهم أمام مستشفى المعهد.

وزار رئيس مجلس الوزراء، مساء الجمعة، مصابي حادث أتوبيس المنيا الإرهابي الذين يتم علاجهم في معهد ناصر بالقاهرة، وذلك عقب عودتهم من محافظة المنيا.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، 5 وزراء هم "التعليم العالي والصحة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتنمية المحلية" الذين كانوا يتفقدون الحالة الصحية للمصابين الذي تم نقلهم من محافظة المنيا لاستكمال العلاج.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما قال مصدر كنسي، إن 35 شخصًا قتلوا و15 أصيبوا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

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