بالصور.. الآلاف ببني سويف يشيعون جثامين 8 من شهداء المنيا

بني سويف - عمرو رجب:

شيع آلاف من أهالي مركز الفشن جنوب بني سويف، مساء اليوم الجمعة، 8 من جثامين شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف 3 حافلات لنقل الركاب، كانت تقل أقباطًا في طريقهم صباح اليوم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا.

أقيم قداس الجنازة على جثامين الشهداء بكنيسة العذراء بمدينة الفشن، وترأسه الأنبا غبريال أسقف مطرانية بني سويف، والأنبا أسطفانوس مطران ببا، إلى جانب عدد من القساوسة الرهبان، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الشرطة، في حضور اللواء عادل التونسي مدير أمن بني سويف، واللواء خلف حسين مدير إدارة البحث بالمديرية.

ردد المشاركون بالجنازات هتافات مناهضة للإرهاب، بينما حملت جثامين: محسن فهمي، وبشوي إبراهيم، وهاني عادل، ومارفي عادل، وبشوي عياد.

واستهدف مسلحون صباح اليوم الجمعة 3 حافلات ركاب كانت تقل أقباطًا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و24 مصابًا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلاً و15 مصابًا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونُشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، فيما أعدت عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

وبعث محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، برقية عزاء إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن بالغ حزنه وأسفه على الحادث.

كما بعث المحافظ ببرقيات عزاء مماثلة لكل من نيافة الأنبا أسطفانوس مطران ببا وتوابعها، ونيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف وتوابعها، وميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، أعرب خلالها عن خالص عزائه ومواساته لأسر الشهداء، وأن يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.