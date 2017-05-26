محافظ كفر الشيخ يوافق على مجازاة مسؤولين بامتحانات الإعدادية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، موافقة محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، على مجازاة عدد من المسؤولين بامتحانات الشهادة الإعدادية، المنتهية أعمالهم مؤخرًا، لتقصيرهم في العمل خلال فترة الامتحانات.

تضمن بيان المديرية مجازاة 8 مسؤولين بخصم 15 يومًا من رواتبهم، منهم رئيسا لجنتين، ومراقبان اثنان، و٣ملاحظين، وخصم شهرين من راتب ملاحظ، وحرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات.

كما وافق محافظ كفر الشيخ على مجازاة مراقبين اثنين بخصم 5 أيام من راتبهما، وخصم 3 أيام من راتب ملاحظ في واقعتي الغش بلجنة حازق التابعة لإدارة بيلا التعليمية، ولجنة زوبع التابعة لإدارة الحامول التعليمية، وإخطار النيابة العامة بواقعتي الغش طبقًا للقانون رقم 101 لعام 2015.

تضمن بيان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أيضًا اعتماد المحافظ نتيجة التحقيقات الخاصة بإحدى لجان مدرسة حازق في واقعة الغش في القضية رقم 58 لعام 2017، بمجازاة المسؤولين عنها في القرار السابق ذكره، وتصحيح أوراق الطلاب في مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية في لجنة خاصة، وتكليف تلك اللجنة بإعداد تقرير توضح حالات الغش الجماعي باللجنة من عدمه، وتقرير عما نتجت عنه مراجعة الأوراق.

وأوضحت المديرية، عبر بيانها، أنه تقرر إخطار لجنة النظام والمراقبة بتصحيح الأوراق في لجنة خاصة في مادة اللغة الإنجليزية، وإعداده تقرير عن نتائج أعمال هذا التصحيح، الخاصة في واقعة الغش بإحدى لجان مدرسة زوبع التابعة لإدارة الحامول التعليمية.

جاء ذلك عقب إعداد تقرير ومذكرة أعدهما صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجرى عرضهما على محافظ كفر الشيخ، وتضمنت نتائج التحقيقات، التي أجرتها الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في واقعتي الغش التي شهدتها لجنتي مدرستى حاذق ببيلا، وزوبع بالحامول.​