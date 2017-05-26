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'المحامين" تعلن الحداد على ضحايا المنيا.. وتدعو النقابات المهنية للاجتماع الأحد

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مصراوي Masrawy

'المحامين" تعلن الحداد على ضحايا المنيا.. وتدعو النقابات المهنية للاجتماع الأحد

10:04 م الجمعة 26 مايو 2017

'المحامين

كتبت - هاجر حسني:

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين،حالة الحداد بالنقابة لمدة ثلاثة أيام، على أرواح ضحايا حادث أتوبيس المنيا، مشددًا على أن تلك الجرائم الإرهابية التي تكررت خلال الأشهر القليلة الماضية ضد الشركاء في الوطن، لن تؤثر على الوحدة الوطنية للشعب المصري بمسلميه ومسيحيه.

وأضاف عاشور في بيان، اليوم الجمعة، أن تلك الأحداث الخسيسة لن تؤثر على عزيمتنا في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يسعى لتقويض دور والتأثير على صورتها في المنطقة العربية والعالم بأسره، في الوقت الذي يضرب فيه الإرهاب مدن العالم، وأخر جرائمه منذ أيام بمدينة مانشستر الإنجليزية، والإسلام والإنسانية منه براء.

ودعا نقيب المحامين، كافة النقابات المهنية لاجتماع عاجل الأحد المقبل، لبحث تداعيات تلك الهجمات الإرهابية على مصر، والخطوات التي قد تتخذها النقابات لمواجهة ذلك.

وكان مسلحون أطلقوا النيران، صباح اليوم، على حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وعقب الحادث عقد الرئيس عبد الفتاح ، اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

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