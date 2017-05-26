بالفيديو- أحد أقارب مصابي حادث المنيا أمام معهد ناصر: "لحد إمتى.. كفاية"

تقرير- أحمد لطفي ونسيم عبدالفتاح:

وصل 11 مصابًا في حادث أتوبيس المنيا إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، لاستكمال العلاج، رافقهم عدد من أهالي المصابين.

وأمام مدخل الطوارئ، وقف الأهالي لمتابعة حالة ذويهم بعد نقلهم من المنيا إلى القاهرة لتلقي العلاج.

وأنهار أحد أقارب المصابين وصرخ وسط جمع من الأهالي: "لحد إمتى.. كفايه".

وتواجد وزير الصحة داخل غرفة عمليات معهد ناصر، لاستقبال المصابين، والذين وصل عددهم 11 حالة.

وأجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عملية جراحية لمصابين من حادث استهداف الأقباط بمحافظة المنيا، وذلك خلال تواجده في مستشفى معهد ناصر.

وأطلع الوزير على الأشعة والفحوصات الخاصة بالمرضى، والذين من المقرر إجراء تدخلات جراحية لهم.