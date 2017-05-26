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صور| تشييع جثامين 7 من شهداء حادث المنيا بـ«دير الجرنوس»

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شيع أهالي قرية دير الجرنوس، التابعة لمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، جثامين 7 من شهداء حادث أتوبيس الأنبا صموئيل، الذي أسفر عن استشهاد 28 مواطنا وإصابة 26 آخرين، كانوا في طريقهم إلى زيارة للدير. 

تم عقد صلوات القداس على جثامين إسحق شلبي جرجس، 55 عامًا، صموئيل عاطف، 18 عامًا، عايد ورد فانوس، 33 عامًا، عايد حبيب تاوضروس، 45 عامًا، لمعي إسحق تواضروس، 55 عامًا، ناصف ممدوح عياد، 29 عامًا، عيد إسحاق، 59 عامًا، وردد المصلون هتافات منددة بالحادث الإرهابي.

وشهدت الصلاة تواجد الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة، وكذلك عدد من نواب البرلمان.

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