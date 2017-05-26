البترول: زيادة ضخ السولار والبنزين لمواجهة التكدس في رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن وزير البترول عقد اجتماعات موسعة خلال الأسبوع الماضي مع رؤساء شركات تسويق وبيع المنتجات البترولية.

وشدد الوزير، على ضرورة توافر المنتجات فى أى وقت داخل المحطات التابعة لكل شركة مع تشديد الرقابة على عمليات النقل والتوزيع داخل المحافظات المختلفة.

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وأضاف المصدر، أن هيئة البترول قررت زيادة ضخ السولار والبنزين يوميا لضمان وجود المنتجات البترولية ومواجهة أى تكدس أو زحام على المحطات بعد الإفطار.

وأكد أن هناك تنسيقا متبادلا بين وزارة البترول والتموين لمتابعة ومراقبة كافة المحطات الموجودة فى شتى أنحاء الجمهورية والتصدي لأي أعمال أو تصرفات غير قانونية.