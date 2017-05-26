بالفيديو.. مكرم للصحفيين: أعتمد على وطنيتكم في تناول «حادث المنيا»

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طالب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وسائل الإعلام والصحافة المصرية عدم التورط في نشر صور أجساد الضحايا الصغار الذين راحوا في حادث المنيا الإرهابي، صباح اليوم الجمعة؛ احتراما لروحهم.

وأضاف مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "حادث المنيا دنيء، بلغ من الوقاحة حدًا كبيراً، وهؤلاء الإرهابيون مجرمون وأشرار، ويهدفون لإحداث فتنة بين المسلمين والأقباط".

وتابع: "هذه الأزمات امتحان كبير، وأقباط مصر دفعوا الكثير من أجل استقرار وأمن البلاد"، موضحًا أن الأقباط يؤمنون بإله واحد، وأصحاب رسالة سماوية.

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واستكمل: "هذا عمل تكفيري ترفضه كل الأديان، لكنه عمل غير مثمر، لن يغير شيئا من الموقف ولن يؤثر على موازين القوى".

يذكر أن مسلحين هاجموا، صباح اليوم الجمعة، أتوبيسًا وسيارة نصف نقل يقلان أقباطًا، في محافظة المنيا، حيث أسفر الحادث عن مقتل 28 شخصًا، وإصابة 26 آخرين.