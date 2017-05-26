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رئيس الوزراء عن «حادث المنيا»: كلنا مستهدفون دون استثناء

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رئيس الوزراء عن «حادث المنيا»: كلنا مستهدفون دون استثناء رئيس الوزراء عن «حادث المنيا»: كلنا مستهدفون دون استثناء

التحرير

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعليقًا على حادث المنيا الذي وقع صباح اليوم الجمعة، إن هذه العمليات لن تزيد الشعب المصري إلا قوة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته اليوم: "اتخذنا قرارًا بضرب القواعد الإرهابية خارج ، وهذا للحفاظ على الأمن القومي المصري"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على النسيج المصري الوطني لمواجهة هذه العمليات الإرهابية.

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وتابع: "الدماء دماء مصرية سواء كانوا أقباط أو مسلمين، وكلنا مستهدفون دون استثناء".

ويذكر أن مسلحين هاجموا، صباح اليوم الجمعة، أتوبيسًا وسيارة نصف نقل يقلان أقباطًا، في محافظة المنيا، حيث أسفر الحادث عن مقتل 28 شخصًا، وإصابة 26 آخرين.  

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