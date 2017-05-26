«المحافظين» يدين «حادث المنيا».. ويؤكد: دماء شهدائنا ترسم طريق المستقبل

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أدان حزب المحافظين، في بيان له منذ قليل، الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بمحافظة المنيا.

وأوضح الحزب، في بيان، أن مثل هذه العمليات الإرهابية تهدف لزعزعة أمن وإستقرار الوطن، وعلى جميع المصريين التكاتف لتفويت الفرصة على الفئة الباغية التي تسعى لتفتيت نسيج الوطن، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فتنة طائفية، وإنما شق وحدة الصف المصري.

وتقدم الحزب بالتعازي للشعب المصري العظيم في ضحايا الحادث الأليم، مؤكدا أن دماء شهدائنا ترسم المستقبل وأن الانتصار على الفئة الباغية قادم لا محالة.

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ويذكر أن مسلحين هاجموا، صباح اليوم الجمعة، أتوبيسًا وسيارة نصف نقل يقلان أقباطًا، في محافظة المنيا، حيث أسفر الحادث عن مقتل 28 شخصًا، وإصابة 26 آخرين.