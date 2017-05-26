رئيس الوزراء و5 وزراء مصابي يزورون مصابي حادث المنيا بمعهد ناصر

كتب- أحمد جمعة ومح​مود مصطفى:

زار شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء الجمعة، مصابي حادث أتوبيس المنيا الإرهابي الذين يتم علاجهم في معهد ناصر بالقاهرة، وذلك عقب عودتهم من محافظة المنيا.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، 5 وزراء هم "التعليم العالي والصحة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتنمية المحلية" الذين كانوا يتفقدون الحالة الصحية للمصابين الذي تم نقلهم من محافظة المنيا لاستكمال العلاج.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا مساء مع الشريف ووالي ومحافظ المنيا بمقر ديوان عام محافظة المنيا لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.