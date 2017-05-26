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السيسي للرئيس الأمريكي ترامب: "أنا بثق فيك وفي قدرتك على مواجهة الإرهاب"

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مصراوي Masrawy

للرئيس الأمريكي : "أنا بثق فيك وفي قدرتك على مواجهة الإرهاب"

09:44 م الجمعة 26 مايو 2017

كتب- محمد قاسم:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته، عقب اجتماع أمني لبحث تداعيات حادث هجوم المنيا.

وقال السيسي: "فخامة الرئيس الأمريكي أنا أثق فيك، وفي قدرتك، وفي كلامك، وأن تكون مهتمك الأولى مواجهة الإرهاب في العالم، بالتعاون مع كل دول العالم المحبة للإنسانية والسلام والأمن والاستقرار".

واختتم الرئيس كلمته: "مرة تانية بقول للمصريين انتبهوا وحافظوا على تماسككم، هناك تمن كبير دفعناه من أجل حرية حقيقية، ومن أجل إنقاذ من أن تصبح قاعدة للراديكالية في العالم".

وكان مسلحون أطلقوا النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وعقب الحادث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

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