«كيا وهيونداي».. تعرف على أخطر السيارات

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أكدت تقارير إعلامية أن سيارتي "كيا ريو وهيونداي أكسنت" هما الأعلى في معدلات الحوادث الخاصة بالطرق الأمريكية.

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن "تانيا موهن" الخبيرة في أمن الطرق بالولايات المتحدة، نشرت نتائج تقارير تشير إلى أن السيارتين هما الأكثر مشاركة في الحوادث التي ينتج عنها وفاة السائق.

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وقالت الخبيرة الأمريكية إن تلك النتائج تقود إلى وجود خلل واضح على المستوى الفني في معدلات الأمان والسلامة الخاصة بحماية الركاب والسائق، مشيرة إلى أن ضلوع "ريو وأكسنت" في كم هائل من الحوادث الخطيرة يؤكد أن المركبات الصغيرة ومتوسطة الحجم هي الأخطر.