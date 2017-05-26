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السيسي: وجهنا ضربة كبيرة لأحد معسكرات تدريب الإرهابيين اليوم

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مصراوي Masrawy

: وجهنا ضربة كبيرة لأحد معسكرات تدريب الإرهابيين اليوم

09:07 م الجمعة 26 مايو 2017

السيسي: وجهنا ضربة كبيرة لأحد معسكرات تدريب الإرهابيين اليوم

كتب- محمد قاسم:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، أن تم توجيه ضربة لأحد معسكرات تدريب العناصر الإرهابية دون أن يفصح عن مكانها.

وقال السيسي، في حديث عقب اجتماع أمني لبحث تداعيات حادث هجوم المنيا: " لن تتردد أبدًا في توجيه ضربة ضد معسكرات تدريب الأرهاب في أي مكان".

وأضاف السيسي: "لا نتآمر على أحد ولا نعمل في الخفاء.. نحن نحافظ على شعبنا والأمن القومي لمصر.. وأي معسكرات هيتم التدريب فيها هنقوم بضربها".

وأوضح: "أرجو الرسالة تكون واضحة للجميع".

وتابع السيسي: "التنظيمات الإرهابية سعت خلال الفترة الأخيرة لاشعال الفتنة، ومستمرة في الحديث أن الأقباط لم يأخذوا حقوقهم داخل مصر، لتنفيذ مخططهم الإرهابي وضرب السلام الاجتماعي".

وكان مسلحون أطلقوا النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة. ويرصد مصراوي الأحداث لحظة بلحظة في هذه التغطية الخاصة...

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