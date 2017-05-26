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بعد 6 سنوات.. مدفع رمضان يعود إلى السويس

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مصراوي Masrawy

بعد 6 سنوات.. مدفع رمضان يعود إلى السويس

09:12 م الجمعة 26 مايو 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

قرر مدير أمن السويس، اللواء دكتور مصطفى شحاته، إعادة عمل مدفع رمضان مرة أخرى بالمحافظة، والسماح بخروجه من معسكر قوات الأمن ليوضع بحديقة الخور المفتوحة، وذلك بعد غياب لصوت المدفع عن رمضان دام 6 سنوات، وذلك تحت إشراف إدارة الحماية المدنية.

ووجه المحافظ اللواء أحمد حامد رئاسة حي السويس بإنشاء منصة للمدفع في الحديقة، مضيفًا في تصريح صحفي أن تشغيل مدفع رمضان يأتي استجابة لمطالب أهالي السويس. 

وكان عدد كبير من النشطاء في السويس نشروا على موقع التواصل صورًا لذكريات جمعتهم وهم صغار حول مدفع رمضان، الذي ظل حبيس معسكر قوات الأمن عقب ثورة يناير، بعد أن كان مستقرًا بالحديقة المطلة على جونة قناة السويس، أمام مسجد النبي موسى بآخر طريق الكورنيش القديم.

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