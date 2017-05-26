غرفة عمليات بالدقهلية لمتابعة الأسواق خلال رمضان

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الجمعة، تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز ومديريات الخدمات المختلفة، لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن وجود قصور في توفير الخدمات خلال شهر رمضان الكريم.

وطالب المحافظ بإحكام الرقابة على منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز، وتنظيم مواعيد عمل المخابز، بما يتناسب مع الشهر الكريم، وتوفير كل السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بكافة المنافذ المنتشرة على مستوى المحافظة، مع التأكد من توافر الخبز في مواعيد الذروة قبل الإفطار.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والشؤون الصحية، لتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري، وشن الحملات المشتركة والمستمرة على الأسواق والمخابز لفحص المعروض السلعي من المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.