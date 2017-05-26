السيسي: حذرت من إقبال إرهابيي سوريا إلى مصر عبر سيناء والحدود الغربية

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سبق وحذر من إقبال عدد من الإرهابيين في سوريا إلى مصر عبر سيناء والحدود الغربية للدولة، بعدما انتهوا من تخريبها.

وأضاف الرئيس- في حديث مباشر بثه للشعب المصري، مساء اليوم الجمعة: "الهدف من الأعمال الإرهابية هو محاولة كسر تماسك الدولة المصرية، وقولت للأجهزة إن مهمة الإرهابيين في سوريا خلصت بعد ما دمروها، وقولت انتبهوا إن الناس دي هتيجي هنا في اتجاه سيناء، والحدود الغربية ، وعايز الجميع ينتبه".

وتابع السيسي: "التنظيمات الإرهابية سعت خلال الفترة الأخيرة لاشعال الفتنة، ومستمرة في الحديث أن الأقباط لم يأخذوا حقوقهم داخل مصر، لتنفيذ مخططهم الإرهابي وضرب السلام الاجتماعي".

وكان مسلحون أطلقوا النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة. ويرصد مصراوي الأحداث لحظة بلحظة في هذه التغطية الخاصة...