صور| صلاة القداس على 7 من شهداء حادث المنيا بـ«دير الجرنوس»

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أدى أهالي قرية دير الجرنوس، التابعة لمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، قداس الصلاة على جثامين 7 من شهداء حادث أتوبيس الأنبا صموئيل، الذي أسفر عن استشهاد 28 مواطنا وإصابة 26 آخرين، كانوا في طريقهم إلى زيارة للدير.

تم عقد صلوات القداس على جثامين إسحق شلبي جرجس، 55 عامًا، صموئيل عاطف، 18 عامًا، عايد ورد فانوس، 33 عامًا، عايد حبيب تاوضروس، 45 عامًا، لمعي إسحق تواضروس، 55 عامًا، ناصف ممدوح عياد، 29 عامًا، عيد إسحاق، 59 عامًا.

وشهدت الصلاة تواجد الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة، وكذلك عدد من نواب البرلمان، ومن المنتظر وصول محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي.