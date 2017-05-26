فيديو| محافظ المنيا: منفذو الهجوم الإرهابي طلبوا من الضحايا نطق الشهادتين

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استنكر اللواء عصام بديوى محافظ المنيا، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بدير الأنبا صموئيل، موضحا أنه تم تدريب وتمويل هؤلاء الإرهابيين من الخارج.

وأضاف بديوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" : "داعش الصعيد عبارة عن خلايا عنقودية تلقت تدريباتها فى ليبيا"، موضحا أن الإرهابيين كانوا ملثمين واستخدموا البنادق الآلية في ارتكاب جريمتهم.

وتابع: "الإرهابيون طلبوا من الضحايا نطق الشهادتين قبل ارتكاب جريمتهم، واستولوا على متعلقات الضحايا بشكل عشوائى".