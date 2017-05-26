أخبار عاجلة

مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| محافظ المنيا: منفذو الهجوم الإرهابي طلبوا من الضحايا نطق الشهادتين

Google+ Print
فيديو| محافظ المنيا: منفذو الهجوم الإرهابي طلبوا من الضحايا نطق الشهادتين فيديو| محافظ المنيا: منفذو الهجوم الإرهابي طلبوا من الضحايا نطق الشهادتين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر اللواء عصام بديوى محافظ المنيا، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بدير الأنبا صموئيل، موضحا أنه تم تدريب وتمويل هؤلاء الإرهابيين من الخارج.

وأضاف بديوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" : "داعش الصعيد عبارة عن خلايا عنقودية تلقت تدريباتها فى ليبيا"، موضحا أن الإرهابيين كانوا ملثمين واستخدموا البنادق الآلية في ارتكاب جريمتهم.

وتابع: "الإرهابيون طلبوا من الضحايا نطق الشهادتين قبل ارتكاب جريمتهم، واستولوا على متعلقات الضحايا بشكل عشوائى".

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مستشار الكنيسة: «بنضرب في ليبيا وسايبين جوه»

بالفيديو.. مستشار الكنيسة: «بنضرب في ليبيا وسايبين جوه»

فيديو| رامز جلال يدخل في نوبة بكاء على الهواء

فيديو| رامز جلال يدخل في نوبة بكاء على الهواء

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»

بالفيديو- وزير الصحة يُجري عمليتين لسيدة وطفلة من مصابي حادث المنيا

بالفيديو- وزير الصحة يُجري عمليتين لسيدة وطفلة من مصابي حادث المنيا