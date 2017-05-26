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مجلس الأمن يدين الحادث الإرهابي في المنيا

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مجلس الأمن يدين الحادث الإرهابي في المنيا مجلس الأمن يدين الحادث الإرهابي في المنيا

التحرير

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بناء على تكليف من الوزير سامح شكرى لبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، تحرك وفد مصر في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، فور وقوع الحادث الإرهابى الغاشم، ضد الحافلة التي كانت تقل عددا من الأخوة الأقباط في محافظة المنيا، وذلك لاستصدار الإدانة اللازمة من مجلس الأمن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مجلس الأمن أصدر بيان الإدانة، اليوم الجمعة، مدينا بأشد العبارات هذا الحادث الجبان والغاشم، معربين عن خالص تعاطفهم مع أسر الضحايا وتعازيهم لحكومة جمهورية مصر العربية. 

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كما أعاد مجلس الأمن التأكيد على أن كافة أشكال الإرهاب وصوره تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مطالبا بضرورة محاسبة ومعاقبة منظمى وممولى وداعمى تلك الأعمال الإرهابية. كما طالب جميع الدول بتنفيذ التزاماتها وفقا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالتعاون الكامل مع حكومة جمهورية مصر العربية في هذا الإطار.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أعاد التأكيد في بيانه أيضا على رفضه لكافة أشكال الإرهاب، واعتبارها غير مبررة وإجرامية بغض النظر عن دوافعها، مطالبا جميع الدول بمكافحة هذه الظاهرة وفقا لالتزاماتها في القانون الدولى.

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