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فيديو| ناجية من «حادث المنيا»: «هاجمونا 40 واحد ملثم لابسين زي الجيش»

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فيديو| ناجية من «حادث المنيا»: «هاجمونا 40 واحد ملثم لابسين زي الجيش» فيديو| ناجية من «حادث المنيا»: «هاجمونا 40 واحد ملثم لابسين زي الجيش»

التحرير

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عرضت فضائية "الحياة"، مقطع لإحدى الناجيات من حادث استهداف أتوبيس الأقباط بالظهير الصحراوي الغربي لمدينة مغاغة بمحافظة المنيا.

وقالت الناجية، خلال مقطع الفيديو، "ابني وجوزي واختي وأمي وعمي وعائلتي كلها اتقتلت، ومكنش فيه عربيات شرطة، والإرهابيين دخلوا العربية ويقولنا قولوا الشهادة، ويتكلموا على المال الحلال".

وتابعت: "4 سيارت اعترضوا الأتوبيس وقتلوا من كان خارجه، ثم تحولوا إلى الداخل وقتلوا عددًا من الشباب،  كانوا 40 واحد مثلمين ولابسين لبس الجيش، وكاتبين داعش على لبسهم وضربوا كله في الراس والرقبة".

واستكملت: "بنتي عندها 4 سنين ذنبها إيه، البيت كله مات جوزي وأبوه وأختي وعيالي وأمي، وأنا حامل ذنب ابني إيه ميشوفش حد من أهله".

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ويذكر أن الحادث أسفر عن مقتل 28 شخصًا، وإصابة 26 آخرين.

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التحرير

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