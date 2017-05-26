بكين تتهم ناشطًا تايوانيًا بالتخريب

تايبيه - (د ب أ):

أفادت وسائل الإعلام الرسمية فى تايوان بأن الحكومة الصينية اتهمت، مساء الجمعة، ناشطًا تايوانيًا مؤيدًا للديمقراطية بتقويض سلطة الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية بأن آن فنج شان، المتحدث باسم مكتب الشؤون التايوانية في الحكومة الصينية قال، الجمعة، إن الشرطة اعتقلت لى مينج تشي في مقاطعة هونان.

وزعم "آن" أن "لي" يزور الصين بشكل متكرر منذ عام 2012 وذلك لبناء شبكات، وإنشاء منظمات غير قانونية، والتآمر لتنفيذ أعمال تخريب لسلطة الدولة.

وتعاقب مثل هذه الجرائم بالسجن مدى الحياة.

وتم الإبلاغ عن اختفاء "لي"، 42 عامًا لأول مرة فى 19 مارس الماضي عندما دخل إلى الصين قادمًا من ماكاو.

وناشدت "لي تشينج يو" زوجة "لي مينج تشي"، الولايات المتحدة لمد يد العون له الأسبوع الماضي، في شهادة أدلت بها في جلسة استماع لإحدى اللجان بمجلس النواب في واشنطن، حيث أصرت على أن زوجها بريء.