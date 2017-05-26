الجزائر تؤكد تضامنها مع الحكومة المصرية ضد الإرهاب

الجزائر - (د ب أ):

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف حافلة بمحافظة المنيا بمصر ، اليوم الجمعة، والذي راح ضحيته عشرات المواطنين المصريين، مؤكدة تضامنها مع حكومة وشعب مصر في تصديهما للإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف صبيحة، اليوم الجمعة، حافلة بمحافظة المنيا بمصر والذي راح ضحيته عشرات من المواطنين المصريين الأبرياء".

وأضاف"الأطراف الظلامية الإجرامية التي خططت ونفذت هذا العمل الدنيء والجبان، لن تنال أبدًا من وحدة الشعب المصري الشقيق وتماسكه، ولن تقوض بأي حال من الأحوال قيم التعايش السلمي التي دأب عليها وعاش في كنفها منذ مئات السنين".

وتابع "إذ نعرب عن تعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل الشنيع، فإننا نؤكد تضامننا مع حكومة مصر وشعبها الشقيق في تصديهما للإرهاب، ونجدد شجبنا ورفضنا لهذه الظاهرة الغريبة عن ديننا وقيمنا وتقاليدنا".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، بارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم المسلح الذي استهدف، اليوم الجمعة، حافلة تقل عددًا من الأقباط غرب المنيا جنوب مصر إلى 28 شخصًا، كما بلغ عدد المصابين 25 شخصًا.

كان مصدر أمني مصري قد ذكر في وقت سابق اليوم أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على حافلة تقل أقباطًا بطريق دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، بالطريق الصحراوي الغربي جنوب البلاد.