أخبار عاجلة

مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجزائر تؤكد تضامنها مع الحكومة المصرية ضد الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجزائر تؤكد تضامنها مع المصرية ضد الإرهاب

08:43 م الجمعة 26 مايو 2017

الجزائر تؤكد تضامنها مع الحكومة المصرية ضد الإرهاب

الجزائر - (د ب أ):
أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف حافلة بمحافظة المنيا بمصر ، اليوم الجمعة، والذي راح ضحيته عشرات المواطنين المصريين، مؤكدة تضامنها مع حكومة وشعب في تصديهما للإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف صبيحة، اليوم الجمعة، حافلة بمحافظة المنيا بمصر والذي راح ضحيته عشرات من المواطنين المصريين الأبرياء".

وأضاف"الأطراف الظلامية الإجرامية التي خططت ونفذت هذا العمل الدنيء والجبان، لن تنال أبدًا من وحدة الشعب المصري الشقيق وتماسكه، ولن تقوض بأي حال من الأحوال قيم التعايش السلمي التي دأب عليها وعاش في كنفها منذ مئات السنين".

وتابع "إذ نعرب عن تعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل الشنيع، فإننا نؤكد تضامننا مع حكومة مصر وشعبها الشقيق في تصديهما للإرهاب، ونجدد شجبنا ورفضنا لهذه الظاهرة الغريبة عن ديننا وقيمنا وتقاليدنا".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، بارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم المسلح الذي استهدف، اليوم الجمعة، حافلة تقل عددًا من الأقباط غرب المنيا جنوب مصر إلى 28 شخصًا، كما بلغ عدد المصابين 25 شخصًا.

كان مصدر أمني مصري قد ذكر في وقت سابق اليوم أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على حافلة تقل أقباطًا بطريق دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، بالطريق الصحراوي الغربي جنوب البلاد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس الفلسطيني يدين الهجوم الإرهابي في المنيا ويؤكد الوقوف إلى جانب مصر

    الرئيس الفلسطيني يدين الهجوم الإرهابي في المنيا ويؤكد الوقوف إلى جانب

    أخبار
  • الإعلان عن تشكيل حكومي جديد في الجزائر

    الإعلان عن تشكيل حكومي جديد في الجزائر

    أخبار
  • لاجئون سوريون عالقون على الحدود بين المغرب والجزائر في

    لاجئون سوريون عالقون على الحدود بين المغرب والجزائر في "وضع كارثي"

    أخبار
  • ما هي الدولة العربية التي يشهد سكانها أطول ساعات الصوم؟

    ما هي الدولة العربية التي يشهد سكانها أطول ساعات الصوم؟

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم على أتوبيس المنيا

    الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم على أتوبيس المنياأخبار

  • فيديو.. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :

    .. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :"مش حجيب فيكرياضة

  • السيسي يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنيا

    يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنياأخبار

  • محافظ المنيا لـ

    محافظ المنيا لـ"مصراوي": 23 شهيدًا حصيلة الهجوم المسلح على زوار ديرأخبار

  • رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصري

    رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصريأخبار

  • ننشر أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي بالمنيا

    ننشر أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي بالمنياأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصراوي × الجيم الحلقة ١

مصراوي × الجيم الحلقة ١

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

الحكومة الفلسطينية تدعو إلى إنهاء الانقسام ومواصلة الجهد لتحرير جميع الأسرى

الحكومة الفلسطينية تدعو إلى إنهاء الانقسام ومواصلة الجهد لتحرير جميع الأسرى