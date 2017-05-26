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محافظ بني سويف يعزي البابا تواضروس في شهداء حادث المنيا

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مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يعزي البابا تواضروس في شهداء حادث المنيا

08:54 م الجمعة 26 مايو 2017

محافظ بني سويف يعزي البابا تواضروس في شهداء حادث المنيا

بني سويف ـ أحمد كامل:
بعث محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، برقية عزاء إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن بالغ حزنه وأسفه على الحادث الإرهابي الذي استهدف 3 حافلات لنقل الركاب، كانت تقل أقباطًا في طريقهم صباح اليوم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا.

وأكد محافظ بني سويف على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية "الخسيسة" لن تنال من وحدة وتماسك أبناء الوطن الواحد.

كما بعث المحافظ ببرقيات عزاء مماثلة لكل من نيافة الأنبا أسطفانوس مطران ببا وتوابعها، ونيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف وتوابعها، وميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، أعرب خلالها عن خالص عزائه ومواساته لأسر الشهداء، وأن يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

واستهدف مسلحون صباح اليوم الجمعة 3 حافلات ركاب كانت تقل أقباطًا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و24 مصابًا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلاً و15 مصابًا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونُشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، فيما أعدت عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

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