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المنيا تودع 15 من جثامين شهداء رحلة دير الأنبا صموئيل (صور)

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مصراوي Masrawy

المنيا تودع 15 من جثامين شهداء رحلة دير الأنبا صموئيل (صور)

08:46 م الجمعة 26 مايو 2017

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كنيسة العذراء ببني سويف تشيع جثامين 6 من شهداء المنيا (صور)

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كنيسة العذراء ببني سويف تشيع جثامين 6 من شهداء المنيا (صور)

المنيا ـ ريمون الراوي:

أنهت كنائس المنيا، مساء اليوم الجمعة، صلوات الجنازة على جثامين 15 من شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف 3 حافلات لنقل الركاب، كانت تقل أقباطًا في طريقهم صباح اليوم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا.

واستقبلت مطرانية مغاغة والعدوة جثماني الشهيدين جرجس وكيرلس محروس، واللذين ترأس الصلاة عليهما الأنبا أغاثون، أسقف مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، فيما استقبلت كنيسة السيدة العذراء بقرية دير الجرنوس جثامين 13 آخرين، بينهم أب وابنه، و4 مزارعون، كانوا في طريقهم إلى العمل بمزارع الزيتون التي يشتهر بها دير الأنبا صموئيل وقت الحادث.

واستهدف مسلحون صباح اليوم الجمعة 3 حافلات ركاب كانت تقل أقباطًا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و24 مصابًا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلاً و15 مصابًا.​​​

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونُشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، فيما أعدت عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.​​

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