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"التضامن": لجنة خاصة لحصر وإغاثة المتضررين بحادث المنيا

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مصراوي Masrawy

"التضامن": لجنة خاصة لحصر وإغاثة المتضررين بحادث المنيا

08:40 م الجمعة 26 مايو 2017

المنيا ـ ريمون الراوي:
أعلن وكيل وزارة التضامن بمحافظة المنيا، مصطفى عبد الله، أن لجنة خاصة لإجراء عمليات حصر عاجلة وبحث إغاثة المتضررين من الحادث الذي استهدف 3 حافلات لنقل الركاب كانت تقل أقباطًا في طريقهم اليوم الجمعة إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا.

وأوضح وكيل وزارة  التضامن، في تصريحات صحفية، أن اللجنة وجهت بتقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية لأهالي الشهداء والمصابين، وذلك وفق توجيهات وزيرة التضامن الدكتورة، والتي وصلت إلى المنيا مساء اليوم للوقوف على تداعيات الحادث.

واستهدف مسلحون صباح اليوم الجمعة 3 حافلات ركاب كانت تقل أقباطًا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و24 مصابًا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلاً و15 مصابًا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونُشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، فيما أعدت عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

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