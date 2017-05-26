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السيسي: الهدف من استهداف الأقباط محاولة كسر الدولة المصرية

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مصراوي Masrawy

: الهدف من استهداف الأقباط محاولة كسر الدولة المصرية

08:51 م الجمعة 26 مايو 2017

السيسي: الهدف من استهداف الأقباط محاولة كسر الدولة المصرية

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف الأساسي من استهداف الأقباط هو محاولة كسر الدولة المصرية.

وأضاف الرئيس، خلال حديث مباشر للشعب المصري، مساء اليوم الجمعة- إن التنظيمات الإرهابية سعت خلال الفترة الأخيرة لإشعال الفتنة، ومستمرة في الحديث أن الأقباط لم يأخذوا حقوقهم داخل ، لتنفيذ مخططهم الإرهابي وضرب السلام الاجتماعي.

وكان مسلحون أطلقوا النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة. ويرصد مصراوي الأحداث لحظة بلحظة في هذه التغطية الخاصة...

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