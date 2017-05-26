حصاد استرداد أراضي الدولة: مليون فدان بالقاهرة.. و43 ألف آخرين بالجيزة

كتبت- ندى الخولي:

لليوم العاشر على التوالي، وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تستمر أعمال استرداد الأراضي المغتصبة على مستوى المحافظات، والتي بدأت اعتبارً من 17 مايو الجاري، وتستمر حتى 31 من نفس الشهر.

وعلى مستوى محافظة الجيزة، نجحت أجهزة المحافظة بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة، خلال الفترة الماضية، من استرداد نحو 43 ألف فدانًا من أراضي الدولة، وإزالة كافة أشكال ومظاهر التعديات عليها وتنفيذ القرارات الصادرة، بحسب آخر حصر صادر عن المحافظة.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية اليوم، الجمعة، إنه لن يسمح بأي تهاون أو تراخي في إزالة تعديات أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي ملك الدولة وحق أصيل للأجيال القادمة.

وأضاف أن الحملات مستمرة بصفة يوميه بكل الأحياء والمراكز والمدن.

وطالب المحافظ من المسئولين وضع تصور للاستخدامات التي يمكن أن يتم تنفيذها بالأراضي التي .يتم إستعادتها لخدمة المواطن وأهالي الجيزة.

وتفصيلا؛ أفادت المحافظة، أنه تم اسعادة 6940 فدانًا من أملاك المحافظة وفدانين للسكة الحديد و35 فدانًا للأوقاف و30 فدانًا للري والصرف و12520 فدانًا لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها و166 فدانًا للأثار و10 قراريط للطرق والكبارى و7500 فدانصا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و15710 فدانًا لوزارة الدفاع.

وفي القاهرة؛ أعلن عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تمكنت من استرداد اراضي الدولة المعتدى عليها بالعاصمة بما يقارب 90.8% حيث تم تنفيذ إزالة التعديات عن 633 حالة من 697 حالة مستهدفة قبل أيام من نهاية هذا الشهر.

وقال المحافظ إن المساحة المستردة بلغت حوالي 4 مليون و576 ألف م2.

وأشار المحافظ إلى أن طبيعة المحافظة وعدم وجود أراضي زراعية بها جعل الاعتداءات تتم على مساحات صغيرة في أراضي تستخدم في الأنشطة الصناعية والتجارية ومقامة على مساحات صغيرة بأعداد كبيرة مما يتطلب الكثير من الجهد والوقت لإزالة التعديات عليها.

ولفت المحافظ الى أن القانون سيطبق على الجميع دون أية استثناءات، مؤكدًا أن الأراضي التي يتم إزالة التعدي عنها هي أراضي أملاك دولة صادر بشأنها كافة الإجراءات القانونية.

وتوضح المؤشرات الأولية لحملات الإزالة التي تمت على مدار الأيام العشرة الماضية، أن محافظتي البحيرة والبحر الأحمر، من أكثر المحافظات التي شهدت عمليات استرداد أراضي، بحسب مصدر بوزارة التنمية المحلية.