وزير الصحة لمصراوي: مصابو حادث المنيا في معهد ناصر حالتهم مستقرة

كتب- أحمد جمعة ومحمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، إن حالة مصابي حادث المنيا الذين وصلوا إلى مستشفى معهد ناصر مستقرة حتى الآن.

وأضاف عماد الدين في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن هناك خمس حالات خرجت من غرفة العمليات، وتبقى 6 آخرين.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الإصابات عبارة عن كسور في أجزاء مختلفة من الجسم، وجميع الحالات مستقرة حتى الآن.

وترأس عماد الدين، الفريق الطبي لإجراء جراحة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، حيث تم استخراج طلقة نارية من أسفل الحوض.

وتواجد وزير الصحة داخل غرفة عمليات معهد ناصر، لاستقبال المصابين، والذين وصل عددهم 11 حالة.

وأجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عملية جراحية لمصابين من حادث استهداف الأقباط بمحافظة المنيا، وذلك خلال تواجده في مستشفى معهد ناصر.

وأطلع الوزير على الأشعة والفحوصات الخاصة بالمرضى، والذين من المقرر إجراء تدخلات جراحية لهم.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما قال مصدر كنسي، إن 35 شخصًا قتلوا و15 أصيبوا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.