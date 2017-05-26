أخبار عاجلة

مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الصحة لمصراوي: مصابو حادث المنيا في معهد ناصر حالتهم مستقرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الصحة لمصراوي: مصابو حادث المنيا في معهد ناصر حالتهم مستقرة

08:26 م الجمعة 26 مايو 2017

وزير الصحة لمصراوي: مصابو حادث المنيا في معهد ناصر حالتهم مستقرة

كتب- أحمد جمعة ومحمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، إن حالة مصابي حادث المنيا الذين وصلوا إلى مستشفى معهد ناصر مستقرة حتى الآن.

وأضاف عماد الدين في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن هناك خمس حالات خرجت من غرفة العمليات، وتبقى 6 آخرين.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الإصابات عبارة عن كسور في أجزاء مختلفة من الجسم، وجميع الحالات مستقرة حتى الآن.

وترأس عماد الدين، الفريق الطبي لإجراء جراحة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، حيث تم استخراج طلقة نارية من أسفل الحوض.

وتواجد وزير الصحة داخل غرفة عمليات معهد ناصر، لاستقبال المصابين، والذين وصل عددهم 11 حالة.

وأجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عملية جراحية لمصابين من حادث استهداف الأقباط بمحافظة المنيا، وذلك خلال تواجده في مستشفى معهد ناصر.

وأطلع الوزير على الأشعة والفحوصات الخاصة بالمرضى، والذين من المقرر إجراء تدخلات جراحية لهم.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما قال مصدر كنسي، إن 35 شخصًا قتلوا و15 أصيبوا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي: حذرت من إقبال إرهابيي سوريا إلى مصر عبر سيناء والحدود الغربية

    السيسي: حذرت من إقبال إرهابيي سوريا إلى عبر سيناء والحدود الغربية

    أخبار
  • بالصور- وصول 11 مصابًا بحادث المنيا إلى معهد ناصر.. ونقل طفل لـ

    بالصور- وصول 11 مصابًا بحادث المنيا إلى معهد ناصر.. ونقل طفل لـ"الجلاء

    أخبار
  • رئيس الوزراء يطالب بالإسراع في كشف ملابسات حادث المنيا

    رئيس الوزراء يطالب بالإسراع في كشف ملابسات حادث المنيا

    أخبار
  • وزير الصحة يجري عملية جراحية لمصابين بحادث المنيا -(صورة)

    وزير الصحة يجري عملية جراحية لمصابين بحادث المنيا -(صورة)

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • إسرائيل تعزي مصر في ضحايا المنيا .. وتؤكد: سنهزم الإرهاب إذا اتحدنا

    إسرائيل تعزي مصر في ضحايا المنيا .. وتؤكد: سنهزم الإرهاب إذا اتحدناأخبار

  • بالفيديو - خطأ مهني يكشف سر

    - خطأ مهني يكشف سر "سحلية" رامز تحت الأرضفنون

  • السيسي يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنيا

    السيسي يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنياأخبار

  • السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادث المنيا

    السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادثأخبار

  • مصدر أمني: العناصر المسلحة استخدمت

    مصدر أمني: العناصر المسلحة استخدمت "سيارتين" لاستهداف أتوبيس الأقباطأخبار

  • الزمالك في بيان رسمي يرد على

    في بيان رسمي يرد على "ضبط تاجر مخدرات" داخل مقر الناديرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصراوي × الجيم الحلقة ١

مصراوي × الجيم الحلقة ١

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب