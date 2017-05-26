«جاتوزو»: «بوفون» يستحق الكرة الذهبية.. و«موراتا» إضافة قوية للميلان

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أكد الإيطالي جينارو جاتوزو، لاعب ميلان السابق، والمدرب الحالي لفريق شباب الميلان، أن مواطنه الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس الإيطالي، يستحق الكرة الذهبية على ما قدمه خلال الـ20 عامًا الماضية.

ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية، تصريحات لجاتوزو قال فيها: "يوفنتوس هو الفريق المثالي في إيطاليا الآن، الجميع يجب أن ينتهج نهجه، لديهم أعين ذكية جدًا".

وعن نهائي كارديف بين يوفنتوس وريال مدريد قال: "آمل أن يكون هذا الفوز من نصيب يوفنتوس، سيكون هامًا جدًا للنظام الإيطالي بكرة القدم".

وعن قيادة أليجري لليوفي، تابع: "أليجري أبلى جيدًا في ميلان، إنه ليس طفل باكي، وهذا العام كان له فكرة عظيمة مع يوفنتوس بخطة 4-2-3-1".

وعن مواطنه بوفون، أضاف: "إنها جائزة مهمة، ولكن العديد من الظواهر لم يفوزوا بها مثل باريزي ومالديني، نأمل أن يفوز بوفون بها ولكن ليس لفوزه بدوري أبطال أوروبا إن حدث، ولكن على العشرين عامًا التي قدمها كان لديه القليل من الأخطاء".

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وعن مراجعه في عالم التدريب، أوضح: "أنشيلوتي، ليبي، وكونتي هم من أقتدي بهم، لدي رغبة الفوز دائمًا، أنا أصبحت شخصًا أكثر عمقًا بعد 3 سنوات كمدرب".

وعن عودة ميلان للمنافسات الأوروبية، قال: "من الجيد أن نرى ميلان يعود للمنافسات الأوروبية، الفوز بكأس السوبر على حساب يوفنتوس كان جيدًا للغاية".

وحول الإدارة الجديدة للميلان، أردف: "إدارة بيرلسكوني كانت لديها المال والانتماء، كان هناك قيم تنتقل عامًا بعد عام" .

وعن مالديني، قال: "أنا متأسف أنه ليس في النادي، باولو هو ميلان وأنا أحترمه كثيرًا ولكن لست أنا من يقرر".

واختتم: "لا شك أن الفريق سوف يحصل على بعض التعزيزات، أعتقد أن موراتا لاعب كبير وسوف يكون إضافة لأي فريق يلعب له".