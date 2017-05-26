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المصري يقتنص فوزا صعبا من أسوان بالدوري الممتاز

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المصري يقتنص فوزا صعبا من أسوان بالدوري الممتاز المصري يقتنص فوزا صعبا من أسوان بالدوري الممتاز

التحرير

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حقق النادي المصري فوزا صعبا على حساب أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب "برج العرب"، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، شهدت الفترة الثانية للمباراة قمة الإثارة، حيث افتتح أسوان التهديف من ركلة جزاء نفذها معاذ الحناوي بنجاح في الدقيقة 48.

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لم يتأخر رد المصري كثيرا، حيث عادل النتيجة في الدقيقة 53 عن طريق إسلام صالح، وهو ما زاد من حماسه، الأمر الذي انتهى بتسجيل الفريق البورسعيدي هدف الفوز في الدقيقة 63 بواسطة محمد الشامي.

وبهذه النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن ثالث الترتيب، فيما توقف رصيد أسوان عند 25 نقطة في المركز الـ 15.

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التحرير

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