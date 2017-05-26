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الغربية ترفع حالة الاستنفار الأمني

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مصراوي Masrawy

الغربية ترفع حالة الاستنفار الأمني

08:02 م الجمعة 26 مايو 2017

الغربية ترفع حالة الاستنفار الأمني

الغربية - مروة شاهين:
رفعت مديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، حالة الاستنفار على مستوى شوارع وميادين طنطا، والمحلة، وزفتى، وكفر الزيات، والسنطة، وسمنود، وقطور وبسيون، فيما انتشرت المدرعات ودوريات الشرطة وتشكيلات من قوات الأمن المركزي للتأمين، على خلفية تداعيات حادث المنيا الإرهابي.

ومن جانبه، أصدر اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تعليماته المشددة لمساعديه ومدير قطاعات المديرية ومأموري مراكز وأقسام الشرطة بنشر قوات الشرطة النظامية والسرية بمحيط جميع الكنائس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وتأمين القطاعات الخدمية والمستشفيات.

كما شدد على ارتداء الصدور الواقية، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، ومواجهه الخارجين على القانون، بالتنسيق مع ضباط قطاع جهاز الأمن الوطني.

ووجه بانتشار الأكمنة المرورية على مداخل ومخارج المحافظة وبجميع الطرق الفرعية الواصلة بين مراكز "طنطا - المحلة"، و"سمنود - المحلة"، و"زفتى - السنطة"، و"المحلة - سمنود"، و"بسيون - قطور"، و"كفر الزيات - بسيون".

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