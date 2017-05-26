المترو: تجهيز مقر للجنة الفتوى في محطة الشهداء

كتب– عبد الله قدري:

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الإعلامى باسم شركة مترو الأنفاق، إن المهندس علي الفصالي رئيس شركة المترو، والدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، يعكفان على تجهيز مقر للفتوى يبدأ العمل به خلال أيام في محطة الشهداء.

وأضاف عبدالهادي، في بيان صحفي، أنه يتم الآن تجهيز مكتب بشكل تراث إسلامي بمحطة مترو الشهداء يتواجد بداخله شيوخ من الأزهر الشريف لإفتاء المواطنين في أي أسئلة أو فتاوى دينية لنشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح.

وأوضح المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أنه تم الاتفاق أيضًا على طرح خطة للوعظ الديني عقب صلاة العصر بصفة مستمرة داخل محطات مترو الأنفاق الخطوط الثلاثة.