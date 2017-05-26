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فيديو- مناوشات بين أهالي مصابي "أتوبيس المنيا" والأمن في معهد ناصر

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مصراوي Masrawy

- مناوشات بين أهالي مصابي "أتوبيس المنيا" والأمن في معهد ناصر

07:53 م الجمعة 26 مايو 2017

كتب - أحمد لطفي ونسيم عبد الفتاح:

شهد محيط مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، اليوم الجمعة، مناوشات بين أهالي مصابي حادث أتوبيس المنيا وقوات الشرطة المكلفة بعملية تأمين مدخل قسم الطوارئ.

ووصل 11 مصابًا المستشفى لاستكمال العلاج، وقال مصدر طبي، إنه تم نقل طفل إلى مستشفى الجلاء العسكري لإجراء جراحة عاجلة لخطورة حالته.

وأجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عملية جراحية لاثنين من المصابين أثناء تواجده في المستشفى.

وأطلع الوزير على الأشعة والفحوصات الخاصة بالمرضى، والذين من المقرر إجراء تدخلات جراحية لهم.

وأطلق مسلحون النيران، صباح الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما قال مصدر كنسي، إن 35 شخصًا قتلوا و15 أصيبوا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

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