دماء الأقباط في 2017 (تسلسل زمني)

مصراوي Masrawy

إعداد- مادي غيث:

أطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطًا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و24 مصابا بحسب آخر بيان لوزارة الصحة حتى الآن، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

ولم يكن هذا الحادث، هو الأول الذي يتعرض له الأقباط منذ بداية عام 2017، حيث كانت البداية مع استهداف الأقباط في العريش بشمال سيناء، ثم تهجيرهم إلى عدد من محافظات مصر، واحد الشعانين بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، لنصل إلى حادث أتوبيس المنيا صباح اليوم.

ونرصد تلك العمليات الإرهابية ضد الأقباط كالتالي: