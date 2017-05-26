أخبار عاجلة

مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

دماء الأقباط في 2017 (تسلسل زمني)

Google+ Print
دماء الأقباط في 2017 (تسلسل زمني) دماء الأقباط في 2017 (تسلسل زمني)

مصراوي Masrawy

دماء الأقباط في 2017 (تسلسل زمني)

07:48 م الجمعة 26 مايو 2017

إعداد- مادي غيث:

أطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطًا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و24 مصابا بحسب آخر بيان لوزارة الصحة حتى الآن، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

ولم يكن هذا الحادث، هو الأول الذي يتعرض له الأقباط منذ بداية عام 2017، حيث كانت البداية مع استهداف الأقباط في العريش بشمال سيناء، ثم تهجيرهم إلى عدد من محافظات ، واحد الشعانين بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، لنصل إلى حادث أتوبيس المنيا صباح اليوم.

ونرصد تلك العمليات الإرهابية ضد الأقباط كالتالي:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصراوي × الجيم الحلقة ١

مصراوي × الجيم الحلقة ١

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب