مسلحون يختطفون 6 تلاميذ جنوبى نيجيريا

لاجوس - (د ب أ):

ذكر مسؤول بالشرطة النيجيرية، الجمعة، أن مسلحين مجهولين اختطفوا 6 تلاميذ من إحدى المدارس في ضواحي العاصمة التجارية النيجيرية لاجوس.

وقال أولاريندي فيموس كولى، المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، لوكالة الأنباء الألمانية إن عملية مطاردة جارية منذ اختطاف التلاميذ في الساعات الأولى، منذ صباح أمس الخميس، من مدرسة لاجوس الحكومية النموذجية الداخلية.

وذكر فيموس كولي أن الخاطفين هربوا في أحد القوارب عبر ممر مائي خلف منشآت المدرسة الثانوية الحكومية.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الاطفال المختطفين هم جميعا من الفتيان.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختطاف الأطفال من مدرسة لاجوس الثانوية النموذجية في أقل من عام.

وفي أكتوبر، اختطف نائب مدير المدرسة، وأحد المدرسين وأربعة تلاميذ، غير أنه تم إطلاق سراحهم فيما بعد، وحسبما أفادت التقارير، في أعقاب دفع فدية.

وفى حادث آخر اختطف مسلحون ثمانية طلاب واثنين من العاملين بمدرسة ايشيرى الدولية بالقرب من لاجوس فى وقت سابق من العام الحالى، كما تم الإفراج عن المختطفين بعد دفع فدية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وتنتشر في جنوبى نيجيريا عمليات اختطاف الكبار والأطفال ورجال الأعمال من أجل الحصول على فدية.