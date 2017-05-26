مجلس الأمن يدين «حادث المنيا» ويطالب بمحاسبة ممولي الإرهاب

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بناءً على تكليف من سامح شكرى، وزير الخارجية، لبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، تحرك وفد مصر في مجلس الأمن اليوم الجمعة، فور وقوع الحادث الإرهابى الغاشم ضد الحافلة التى كانت تقل عدداً من الاخوة الاقباط في محافظة المنيا، لاستصدار الإدانة اللازمة.

وأوضح المتحدث، فى بيان، أن مجلس الأمن اصدر بيان الإدانة بالفعل، حيث أدان بأشد العبارات هذا الحادث الجبان والغاشم، معرب عن خالص تعاطفهم مع أسر الضحايا وتعازيهم لحكومة مصر.

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كما أعاد المجلس التأكيد على أن كافة اشكال الإرهاب وصورة تمثل تهديداً خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مطالبا بمحاسبة ومعاقبة منظمى وممولى وداعمى تلك الاعمال الإرهابية، كما طالب جميع الدول بتنفيذ التزاماتها وفقا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالتعاون الكامل مع الحكومة المصرية فى هذا الاطار.

وأشار إلى أن مجلس الأمن أعاد التأكيد في بيانه ايضاً على رفضه لكافة اشكال الإرهاب، واعتبارها غير مبرره واجرامية بغض النظر عن دوافعها، مطالباً جميع الدول بمكافحة هذه الظاهرة وفقاً لالتزاماتها في القانون الدولى.