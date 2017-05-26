«ديمبلي»: التتويج بكأس ألمانيا سيكون أمرا عظيما

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يأمل الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، في تحقيق لقب كأس ألمانيا، عندما يدخل فريقه في مواجهة ضد نظيره اينتراخت فرانكفورت، غداً السبت، في المباراة النهائية من البطولة على الملعب الأولمبي ببرلين.

وقال ديمبيلي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "كيكر" الألمانية اليوم الجمعة، "لقد منينا للأسف بثلاثة هزائم على التوالي في نهائي البطولة، بالإضافة لخسارة دوري أبطال أوروبا في الفترة الماضية، وهو أمر كاف بكل تأكيد".

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وأضاف: "حصولنا على بطولة الكأس أمر جيد بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لي بشكل شخصي، حيث أنه سيكون دليلًا على أنني قد اندمجت مع الفريق.. إن الانتصار في برلين سيكون أمرا عظيمًا للفريق والجماهير، وبالأخص بعد هذا الموسم الصعب".

ويذكر أن ديمبلي قد انضم إلى صفوف دورتموند في مطلع الموسم الحالي قادمًا من رين الفرنسي، إذ شارك مع الفريق في 48 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، كما صنع 21 هدفًا في جميع المسابقات.