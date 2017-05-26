مصادر: ضابط شرطة ونجل برلماني متورطين بحادث إصابة "طفل أكتوبر"

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة بواقعة إصابة الطفل يوسف سامح (14 عامًا)، والطالبة دعاء (22 عامًا) بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى تورط ضابط شرطة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي بالفيوم يدعى "طاهر م. أ."، و"خالد أ. ع."، طالب بكلية الحقوق، نجل عضو بمجلس الشعب.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط المتهم "زياد.م" - (22 عاما) - طالب بكلية التجارة مقيم بمحافظة الفيوم، بعدما كشفت التحريات إطلاق بعض الأشخاص أعيرة نارية في توقيت متزامن للحادث أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم، بمنطقة متاخمة لمكان الحادث، وعُثر على 18 ظرف فارغ لطلقات بندقية آلية.

وأكدت المصادر، أن المتهمين الثلاثة أطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائي من أعلى فيلا بالقرب من ميدان الحصري، خلال حفل عرس تم عقده بالفيلا منذ الساعة الثالثة عصرا وحتى 12 مساء قائلا: "المتهمين مكنوش عارفين يستخدموا السلاح".

وأوضحت المصادر، أن فريق البحث تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير المباحث، يواصل جهوده بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وأمن الفيوم لضبط المتهمين.

تعود الواقعة إلى العاشرة والنصف مساء الخميس الماضي، إذ كان يقف الطفل "يوسف"، رفقة زملائه أمام مطعم شهير بميدان الحصري، مضيفا أن أصدقاء "يوسف" فوجئوا بسقوطه على الأرض "وقع مرة واحدة"، موضحا أن عددا من المارة ورواد المطعم أسرعوا لاكتشاف الأمر، ونقلوا الطفل إلى مستشفى جامعة 6 أكتوبر، وتبين إصابته بطلق بالرأس، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة.