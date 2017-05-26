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وزير خارجية فرنسا: نقف إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية فرنسا: نقف إلى جانب في حربها ضد الإرهاب

07:23 م الجمعة 26 مايو 2017

وزير خارجية فرنسا: نقف إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب

باريس - (أ ش أ):
أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة ثلاث مركبات تقل أقباطًا في محافظة المنيا بجنوب مصر مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان - في بيان له - أنه تلقى بسخط نبأ الهجوم الذي استهدف اليوم مسيحيين في محافظة المنيا.

وقال لودريان: "باسم فرنسا أدين بأشد العبارات هذا العمل الجبان والوحشي الذي أحزن مصر"، مشددًا على أنه لا أحد يجب أن يخشى على حياته أثناء ممارسة حقه الأساسي في أداء شعائره بحرية".

وعبر وزير الخارجية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وعن تضامنه الكامل مع السلطات والشعب المصري، مؤكدا أن فرنسا تقف بحزم إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب.

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Asha

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