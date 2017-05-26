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"وزراء الداخلية العرب" يعلن وقوفه إلى جانب مصر ضد الإرهاب

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مصراوي Masrawy

"وزراء الداخلية العرب" يعلن وقوفه إلى جانب ضد الإرهاب

07:12 م الجمعة 26 مايو 2017

تونس - (د ب أ): 

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل أقباطًا في مصر، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من بينهم أطفال.

وأعلنت الأمانة العامة في مقرها بتونس أنها تلقت باستنكار شديد وإدانة مطلقة أنباء الهجوم الإرهابي.

وجاء في بيان لها إنها تدين بكل قوة وحزم هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا الإرهاب الخبيثة في سعيه لترويع الآمنين، وتعمده استهداف الأطفال والنساء، وإثارة الصراعات الدينية والطائفية، وضرب التعايش السلمي والانسجام الاجتماعي.

وأعلنت الأمانة العامة تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب مصر في مواجهة جماعات الشر والإرهاب.

وأوقع الهجوم الإرهابي على حافلة كانت تقل أقباطًا غرب المنيا بجنوب مصر حتى الآن 28 قتيلاً و25 جريحًا، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة المصرية.

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