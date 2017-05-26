كنيسة العذراء ببني سويف تشيع جثامين 6 من شهداء المنيا (صور)
كنيسة العذراء ببني سويف تشيع جثامين 6 من شهداء المنيا (صور)
07:40 م الجمعة 26 مايو 2017
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بني سويف ـ أحمد كامل:
استقبلت كنيسة العذراء بمدينة الفشن جنوبي بني سويف، جثامين 6 من شهداء حادث المنيا الإرهابي الذي استهدف 3 حافلات لنقل الركاب كانت تقل أقباطًا في طريقهم اليوم الجمعة إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا.
وقد سيطرت حالة من الحزن والغضب على المشيعين، الذين توافدوا بالآلاف في محيط الكنيسة لأداء صلاة الجنازة، في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وتنتظر الكنيسة وصول عدد آخر من جثامين الضحايا لأداء الصلاة عليها وتشييعها إلى مثواهم الأخير.
واستهدف مسلحون صباح اليوم الجمعة 3 حافلات ركاب كانت تقل أقباطًا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و24 مصابًا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلاً و15 مصابًا.
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