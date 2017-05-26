محافظ الأقصر يستنكر حادث المنيا الإرهابي

الأقصر - محمد محروس :

استنكر محافظ الأقصر، محمد بدر، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف صباح اليوم الجمعة 3 حافلات ركاب كانت تقل أقباطًا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا، ما أسفر عن سقوط الشهداء والمصابين.

ووصف المحافظ، في تصريحات صحفية، الحادث الإرهابي بـ "الخسيس"، مضيفًا أن من ارتكبوه "جبناء يستهدفون نشر الذعر والهلع بين المواطنين"، مشددًا على ضرورة التصدي لمحاولات بث الفرقة بين المواطنين.

ونعى محافظ الأقصر ببالغ الحزن ضحايا الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، متمنيًا الشفاء والسلامة لجميع المصابين.

واستهدف مسلحون صباح اليوم الجمعة 3 حافلات ركاب كانت تقل أقباطًا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و24 مصابًا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلاً و15 مصابًا.​​