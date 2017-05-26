وكيل مطرانية السويس: الأمن لم يقصر.. والإرهاب يزيد وحدتنا
وكيل مطرانية السويس: الأمن لم يقصر.. والإرهاب يزيد وحدتنا
07:25 م الجمعة 26 مايو 2017
السويس - حسام الدين أحمد:
قال القمص أنطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية السويس، إن الإرهاب لن يتمكن من النيل من عزيمة المصريين، مؤكدًا أن الأمن لم يقصر في أداء ما هو منوط به لحماية المنشآت المسيحية منذ حادث عيد القيامة.
وأضاف القمص أنطويوس، في تصريحات لمصراوي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف اليوم أقباطًا أبرياء أثناء رحلتهم لزيارة كنيسة الأنبا صموئيل، استهدف إحداث فتنة، إلا أنه يزيد المصريين محبة وتماسك.
وتابع بإن الصلوات ستقام في الكنائس بصورة طبيعية، وفي ميعادها، مع الدعاء لشهداء الحادث الإرهابي بالرحمة، وأن يحفظ الله كل أبناء مصر، مضيفًا: "نطلب الرحمة من الله لكل الناس".
واستهدف مسلحون صباح اليوم الجمعة 3 حافلات ركاب كانت تقل أقباطًا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و24 مصابًا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلاً و15 مصابًا.
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