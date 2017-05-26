أخبار عاجلة

مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- وصول 11 مصابًا بحادث المنيا إلى معهد ناصر.. ونقل طفل لـ"الجلاء العسكري"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- وصول 11 مصابًا بحادث المنيا إلى معهد ناصر.. ونقل طفل لـ"الجلاء العسكري"

07:35 م الجمعة 26 مايو 2017

  • عرض 9 صورة

    e2c95b51a8.jpg

  • عرض 9 صورة

    c4ddc22e3e.jpg

  • عرض 9 صورة

    28dfb6f034.jpg

  • عرض 9 صورة

    11b3ab8999.jpg

  • عرض 9 صورة

    fe68b7f8a2.jpg

  • عرض 9 صورة

    9330cfe0ab.jpg

  • عرض 9 صورة

    2017_5_26_19_34_52_19.jpg

  • عرض 9 صورة

    d346a36dda.jpg

  • عرض 9 صورة

    f75ee487ff.jpg

إعادة الألبوم

رئيس الوزراء يطالب بالإسراع في كشف ملابسات حادث المنيا

الألبوم التالى

رئيس الوزراء يطالب بالإسراع في كشف ملابسات حادث المنيا

كتب- أحمد جمعة وهاجر حسني ومحمود أبو طالب:
تصوير- علاء أحمد:

وصل 11 مصابًا في حادث أتوبيس المنيا إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، لاستكمال العلاج، حسبما أفاد مراسل مصراوي.

وقال مصدر طبي بمستشفى معهد ناصر، إنه تم نقل طفل من بين المصابين إلى مستشفى الجلاء العسكري لإجراء جراحة عاجلة لخطورة حالته.

وأجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عملية جراحية لمصابين من حادث استهداف الأقباط بمحافظة المنيا، وذلك خلال تواجده في مستشفى معهد ناصر.

وأطلع الوزير على الأشعة والفحوصات الخاصة بالمرضى، والذين من المقرر إجراء تدخلات جراحية لهم.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما قال مصدر كنسي، إن 35 شخصًا قتلوا و15 أصيبوا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يطالب بالإسراع في كشف ملابسات حادث المنيا

    رئيس الوزراء يطالب بالإسراع في كشف ملابسات حادث المنيا

    أخبار
  • ​بدء اجتماع مجلس أمني مُصغر برئاسة السيسي لبحث تداعيات حادث المنيا

    ​بدء اجتماع مجلس أمني مُصغر برئاسة السيسي لبحث تداعيات حادث المنيا

    أخبار
  • وزير الصحة يجري عملية جراحية لمصابين بحادث المنيا -(صورة)

    وزير الصحة يجري عملية جراحية لمصابين بحادث المنيا -(صورة)

    أخبار
  • وزيرة التضامن تتصل بالبابا تواضروس وتطلعه على تفاصيل حادث المنيا

    وزيرة التضامن تتصل بالبابا تواضروس وتطلعه على تفاصيل حادث المنيا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ننشر أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي بالمنيا

    ننشر أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي بالمنياأخبار

  • ننشر أول صور لنعوش شهداء حادث أتوبيس المنيا

    ننشر أول صور لنعوش شهداء حادث أتوبيس المنياأخبار

  • ساويرس عن حادث المنيا:

    ساويرس عن حادث المنيا: "مش قادر أحب أعدائي ولا عايز أسامح"أخبار

  • صاحب البرج المخالف ببنها: لديّ 6 براءات للمبنى من المحكمة

    صاحب البرج المخالف ببنها: لديّ 6 براءات للمبنى من المحكمةأخبار

  • أول تصريح من رئيس الأهلي تعليقا على هروب كوليبالي

    أول تصريح من رئيس الأهلي تعليقا على هروب كوليباليرياضة

  • السيسي يوجه بتوفير الرعاية لأهالي ضحايا حادث المنيا

    السيسي يوجه بتوفير الرعاية لأهالي ضحايا حادث المنياأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور لـ«السيسي»: الشعب كله وراك.. وسيبك من «عيال الفيسبوك»

مرتضى منصور لـ«السيسي»: الشعب كله وراك.. وسيبك من «عيال الفيسبوك»

السيسي يتلقى اتصالا من خادم الحرمين للتعازى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

السيسي يتلقى اتصالا من خادم الحرمين للتعازى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

السيسي يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا حادث المنيا

السيسي يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا حادث المنيا

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»