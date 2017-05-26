بالصور- وصول 11 مصابًا بحادث المنيا إلى معهد ناصر.. ونقل طفل لـ"الجلاء العسكري"

كتب- أحمد جمعة وهاجر حسني ومحمود أبو طالب:

تصوير- علاء أحمد:

وصل 11 مصابًا في حادث أتوبيس المنيا إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، لاستكمال العلاج، حسبما أفاد مراسل مصراوي.

وقال مصدر طبي بمستشفى معهد ناصر، إنه تم نقل طفل من بين المصابين إلى مستشفى الجلاء العسكري لإجراء جراحة عاجلة لخطورة حالته.

وأجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عملية جراحية لمصابين من حادث استهداف الأقباط بمحافظة المنيا، وذلك خلال تواجده في مستشفى معهد ناصر.

وأطلع الوزير على الأشعة والفحوصات الخاصة بالمرضى، والذين من المقرر إجراء تدخلات جراحية لهم.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما قال مصدر كنسي، إن 35 شخصًا قتلوا و15 أصيبوا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.