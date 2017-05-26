رئيس الوزراء يطالب بالإسراع في كشف ملابسات حادث المنيا
رئيس الوزراء يطالب بالإسراع في كشف ملابسات حادث المنيا
07:15 م الجمعة 26 مايو 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
محافظ الجيزة: تشكيل لجنة لحصر خسائر حريق سوق إمبابة -صور
كتب- محمد غايات:
ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، اجتماعًا لغرفة عمليات مركزية تضم وزراء التضامن، والصحة، ومحافظ المنيا، وعدد من المسئولين المعنيين، عقب وصوله إلى محافظة المنيا لمتابعة تداعيات حادث الهجوم على حافلة المنيا.
وأكد رئيس الوزراء، حسبما جاء في بيان صادر للمجلس، على ضرورة توافر كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، فضلًا عن تقديم أوجه الدعم والمواساة لأهالي الضحايا تخفيفًا عليهم في مصابهم الأليم.
وأوضح البيان، أن إسماعيل تابع ما تم تنفيذه فى هذا الصدد على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة الإسراع في كشف ملابسات الحادث، وتعقب جميع الجناة.
وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة.
وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور- وصول 11 مصابًا بحادث المنيا إلى معهد ناصر.. ونقل طفل لـ"الجلاء
-
بدء اجتماع مجلس أمني مُصغر برئاسة السيسي لبحث تداعيات حادث المنيا
-
وزير الصحة يجري عملية جراحية لمصابين بحادث المنيا -(صورة)
-
وزيرة التضامن تتصل بالبابا تواضروس وتطلعه على تفاصيل حادث المنيا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"أوبر مصر" تطلق خدمة جديدة لمراقبة السائق وتوفير الأمان للراكبسيارات
-
القصة الكاملة لهروب كوليبالي: "سر الجواز الإيطالي" والرسالة الأخيرةرياضة
-
رئيس مجلس الوزراء يوجه بسرعة ضبط الجناة في حادث أتوبيس المنياأخبار
-
بالفيديو - خطأ مهني يكشف سر "سحلية" رامز تحت الأرضفنون
-
السيسي يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنياأخبار
-
التحريات: 8 مسلحين نفذوا الهجوم على أتوبيس المنياأخبار