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رئيس الوزراء يطالب بالإسراع في كشف ملابسات حادث المنيا

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يطالب بالإسراع في كشف ملابسات حادث المنيا

07:15 م الجمعة 26 مايو 2017

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كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، اجتماعًا لغرفة عمليات مركزية تضم وزراء التضامن، والصحة، ومحافظ المنيا، وعدد من المسئولين المعنيين، عقب وصوله إلى محافظة المنيا لمتابعة تداعيات حادث الهجوم على حافلة المنيا.

وأكد رئيس الوزراء، حسبما جاء في بيان صادر للمجلس، على ضرورة توافر كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، فضلًا عن تقديم أوجه الدعم والمواساة لأهالي الضحايا تخفيفًا عليهم في مصابهم الأليم.

وأوضح البيان، أن إسماعيل تابع ما تم تنفيذه فى هذا الصدد على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة الإسراع في كشف ملابسات الحادث، وتعقب جميع الجناة.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

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